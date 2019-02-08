آل الشيخ: ما أفعله في مصر لا أستطيع أن افعله في بلدي

تركي ال الشيخ

كتب - عادل أبو الفضل

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ومالك نادي بيراميدز، عن وجود أكثر من عرض لشراء أندية للاستثمار بها في مصر.

وقال آل الشيخ في تصريحات لفضائية on sport "حينما أتيت للاستثمار في مصر، كان من ضمن مخططاتي أن أقدم الدعم لأي نادي آخر، حتى وأنا

أدعم الأهلي".

واستطرد "وما أفعله في مصر الآن لا أستطيع فعله في أي دول أخرى حتى في بلدي وعرض علي الاستثمار في دول أخرى لكن أنا فضلت مصر، لعشقي لها".

وأردف "طموحنا منذ شراء بيراميدز أن يكون هناك تطوير

للرياضة بشكل كبير في الوطن العربي".

وواصل "ولذلك قدمت دعم للزمالك، وكنت سأقدم لأي نادي حرصا على مبدأ تكافؤ الفرص، وزيادة قوة البطولة المصرية".

وتابع: "حينما كنت أدعم الأهلي، تم عرض نادي الترسانة لكي أشتريه، والأن هناك ناد آخر ولكن بالتأكيد الأمر من الصعب أن يحدث، فمن غير المنطقي أن أكون مالك ناديين في بطولة واحدة، كما أن تركيزي مع بيراميدز بالكامل".