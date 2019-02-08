تأكد وفاة إيميليانو سالا مع تحديد هوية جثته

سالا لاعب كارديف سيتي كتبت: سارة جاب الله أعلنت الشرطة البريطانية في بيان رسمي عن تحديدها لهوية الجثة التي وجدت بحطام الطائرة المنكوبة، حيث ثبت أنها جثة اللاعب الأرجنتيني إيميليانو سالا مهاجم نانت الفرنسي السابق، والمنتقل حديثاً لكارديف سيتي الإنجليزي. والمنتقل حديثاً لكارديف سيتي الإنجليزي. وستقوم السلطات البريطانية بتسليم جثمان الراحل سالا لعائلته خلال الساعات المقبلة. واختفت طائرة سالا فوق القنال الإنجليزي، وعثر على حطام الطائرة يوم الأحد. وكان سالا صاحب الـ28 عاماً في طريقه من نانت بغرب فرنسا يوم 21 يناير ليشارك في أول مباراة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز .

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