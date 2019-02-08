رياضة | مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة حرس الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة حرس الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيواجه به حرس الحدود في المباراة التي ستقام في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة على ستاد السلام بالجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كالتالي :-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : كريم نيدفيد – سعد الدين سمير – أيمن أشرف – علي معلول

خط الوسط : حسام عاشور – حمدي فتحي – ناصر ماهر – رمضان صبحي – حسين الشحات

خط الهجوم : جونيور أجاي.

وحقق الشياطين الحُمر فوزًا مهمًا في مشواره نحو الصدارة على حساب إنبي بهدفين مقابل هدف، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة 13 في الدوري المصري، وبهذا الانتصار رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة 36 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 17 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

يقدم فريق حرس الحدود موسمًا غير مقنعًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق الجونة، وخسروا هذا اللقاء بهدفين مقابل هدف، ويحتل الفريق حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة خلف سموحة الذي يحتل المركز التاسع، واستطاع الفريق أن يحقق الانتصار في ست مباريات، وتعادل مثلهم وخسر في 8 مواجهات.