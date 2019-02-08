رياضة | طارق يحيى يعتذر عن تصريحه المثير عن الزمالك وكأس العالم للأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يعتذر عن تصريحه المثير عن الزمالك وكأس العالم للأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر طارق يحيى المدير الفني السابق لسموحة عن تصريحه بشأن وصول الزمالك لكأس العالم للأندية عام 1986.

وقال يحيى في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر : :"تصريحي الخاطئ عن الزمالك بأنه وصل لكأس العالم للأندية في 1986 لأني كنت خارج عن تركيزي والمداخلة كانت في الثانية صباحاً وكنت أشعر بالنعاس وكان من المفترض أن يتم تنبيهي من المذيع أو رئيس تحرير البرنامج".

وواصل : " اعتذر للجميع عن هذا التصريح وسخريتهم مني لا تحزنني وإنما هذا دليل على اهتمامهم بتصريحاتي".

واستكمل : " :"خسارة الزمالك من جورماهيا الكيني كانت مفاجئة لضعف مستوى الفريق الكيني وإهدار الزمالك للفوز".

وأضاف :"لو كان تم تغيير محمود حمدي وبوطيب كان الزمالك سيفوز بالمباراة".

واختتم يحيى تصريحاته قائلاً :"كهربا من اللاعبين المميزين في الزمالك لديه بدلاء بنفس إمكانيات اللاعبين الأساسين".