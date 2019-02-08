رياضة | موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال والباطن في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على الباطن مساء اليوم الجمعة وذلك في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويلتقي فريق الهلال مع الباطن على ملعب الأخير وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:15 بتوقيت مدينة القاهرة و8:15 بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق الهلال حالياً المركز الأول في صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 43 نقطة بينما الباطن بالمركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

وكان فريق الباطن قد تعرض لخسارة صعبة من الأهلي بهدفين لهدف في مباراة الجولة الماضية بينما الهلال ضرب الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف.

وسيتم نقل مباراة الهلال مع الباطن في بطولة الدوري السعودي للمحترفين عبر قناتي ksa sport 1 HD وقناة دوري بلس 1 HD.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة الهلال والباطن عبر موقع الخليج 365 الرياضي.

ويذكر فأن الهلال سيفتقد خدمات الوافد الجديد جيوفينكو وأيضا الرباعي الذي يواصل التأهيل حالياً "سوريانو وسالم الدوسري وعمر عبد الرحمن وسلمان الفرج".