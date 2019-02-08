رياضة | يوفنتوس يستغل ثغرة في برشلونة للانقضاض على صفقة الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستغل ثغرة في برشلونة للانقضاض على صفقة الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول نادي يوفنتوس الإيطالي الحصول على خدمات ماتياس دي ليخت لاعب أياكس الهولندي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب تقدم كيليني وبارزالي في العمر، وفشل التعاقد مع جان كلير توديبو.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن هناك صراع بين ناديي يوفنتوس وبرشلونة للفوز بخدمات ماتياس دي ليخت، لاعب أياكس خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن "دي ليخت"، ضمن أهداف برشلونة، واللاعب نفسه يفضل البارسا، ولكن وكيله مينو رايولا لا يملك علاقة جيدة مع إدارة النادي الكتالوني وهذا ما سيحاول النادي الإيطالي استغلاله لخطف اللاعب من برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رايولا سيعقد جلسة خلال الأيام المقبلة مع إدارة يوفنتوس من أجل تجديد عقد موكله مويس كين، لاعب البيانكونيري، وتسعى إدارة السيدة العجوز للاستفادة من هذه الجلسة للتحدث معه عن دي ليخت.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت أن أياكس طلب من يوفنتوس، ما بين 85 و90 مليون يورو، للتخلي عن لاعبه.