رياضة | تشيلسي يقلب الطاولة على برشلونة ويخطط لخطف نجمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشيلسي يقلب الطاولة على برشلونة ويخطط لخطف نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة "آس الإسبانية" ، نقلاً عن التقارير الصحفية البريطانية، أن تشيلسي يستهدف ضم النجم البرازيلي، فيليب كوتينيو، من برشلونة، من أجل تعويض إدين هازارد، والذي يقترب من الرحيل.

ويرغب ريال مدريد الإسباني، في الحصول على خدمات إدين هازارد خلال الصيف القادم، في ظل رغبة النجم البلجيكي في البحث عن آفاق أرحب، خاصة وأنه صرح في أكثر من مناسبة عن هذا الأمر.

ويعيش فيليب كوتينيو أسوأ أيامه مع برشلونة، حيث انخفضت أسهم النجم البرازيلي لدى المدرب إرنستو فالفيردي الذي أجلسه على مقاعد البدلاء في العديد من المباريات هذا الموسم.