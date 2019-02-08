رياضة | بيراميدز يُعلن تحمل تكاليف علاج ابنة نجم الأهلي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يُعلن تحمل تكاليف علاج ابنة نجم الأهلي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بيراميدز تحمله تكاليف علاج ابنة جمال جودة نجم الأهلي والمصري السابق.

وكتب نادي بيراميدز عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "يعلن نادي بيراميدز تحمله تكاليف علاج إبنة الكابتن جمال جودة نجم الاهلي والمصري السابق .. مع تمنياتنا لها بالشفاء العاجل".

وأكد أحمد عفيفي المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز، على استعداد النادي لتحمل تكاليف علاج ابنة جمال جودة نجم الأهلي والمصري السابق، وذلك في إطار الدور المجتمعي للنادي.

وأضاف "عفيفي" في تصريحات تليفزيونية: " أن دور نادي بيراميدز لا يقتصر على الجانب الرياضي فقط، ولكن للنادي دورًا مجتمعيًا يسعي لزيادته وتطويره في الفترة المقبلة"، مؤكدًا أنه سيكون هناك مشروع كامل في ذلك الشأن قريبًا.

وجاءت المبادرة الطيبة من نادي بيراميدز، بعد ظهور جمال جودة عبر فضائية "أون سبورت" وحديثه عن تفاصيل مرض ابنته "رانيا".