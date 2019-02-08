شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: بيراميدز تأسس في 23 يوما .. ولم نحقق سوى 95% من أهدافنا والان مع التفاصيل

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أن نادي بيراميدز تأسس في 23 يومًا فقط. وقال "آل الشيخ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " محمود الأسيوطي عرض عليا فكرة شراء النادي خلال تواجدي في زيوريخ ووافقت علي الفكرة وعلي الفور بدأنا وحسام البدري في تأسيس الهيكل الاداري للنادي". وأضاف: "لم نصل للشكل النهائي لبيراميدز حتي الآن، ولم نحقق سوي 95% من أهداف النادي حاليًا، ولكننا اقتربنا من الوصول لما نطمح له".

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