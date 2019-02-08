شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ: رامون دياز سبب الخلاف مع الأهلي .. وهذا الرباعي كان صفقاتي للنادي والان مع التفاصيل

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية أن سبب خلافه مع إدارة الزمالك كان بخصوص الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الحالي لبيراميدز وليس بسبب عبد الله السعيد. وقال "آل الشيخ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " الارجنتيني رامون دياز كان في طريقه للأهلي وحضر نجله لمصر وقام بنزهة هنا بصحبة حسام غالي قبل أن تتوقف الأمور". وأضاف: " علي جبر وكينو ومحمد إبراهيم، ورمضان صبحي كانت صفقاتي للأهلي". وأتم تصريحاته: " سوف احكي قصتي مع الأهلي بالكامل خلال الفترة القادمة

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