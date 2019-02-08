شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل أزمة عبد الله السعيد مع الأهلي والان مع التفاصيل

شف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ومالك نادي بيراميدز، تفاصيل أزمة عبد الله السعيد مع النادي الأهلي المصري، قبل رحيله إلى أهلي جدة السعودي ثم عودته مؤخرًا لنادي بيراميدز.

وقال آل الشيخ في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " عقد عبد الله السعيد مع الأهلي كان قد انتهي، واللاعب وقع للزمالك، ولجأت إدارة الأهلي لي، وساعدتهم بمبلغ وقدره لتجديد عقد اللاعب قبل أن يتم الاستغناء عنه".

وأضاف: " أحضرت عرضًا للاعب من الدوري الفنلندي وتحملت راتبه، ثم عاد وقرروا خروجه مرة أخري، وأحضرت عرضًا جديدًا وتحملت راتبه، وطلبوا وضع قيمة مالية في عقد اللاعب لإرضاء الجمهور، ووضعنا مليون دولار".

وأردف: " تحملت نفقات عبد الله السعيد 3 مرات في فترة قصيرة قمت بذلك حبًا للأهلي.. هل من الأدب والمنطق والذوق أن يطالبوا اهلي جدة بالشرط الجزائي بعد كل ذلك ويشكو النادي للفيفا؟، فرطوا في الـ260 مليون والعشرة مع السعيد وتناسوا أن الرئيس الشرفي للأهلي كان الأمير عبد الله الفيصل".

وأتم تصريحاته: " هناك شك في مدي قانونية إجبار لاعب علي عدم التوقيع لنادي معين".