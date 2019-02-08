شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: أتمنى وصول بيراميدز للعالمية قبل الأندية السعودية والان مع التفاصيل

كشف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية عن طموحاته مع بيراميدز في المرحلة القادمة. وقال "آل الشيخ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " أتمنى وصول بيراميدز للعالمية والمشاركة في كأس العالم للأندية قبل الأندية السعودية" ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة.

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