انت الان تتابع تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة حول علاقته بالأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٠٦ ص

فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز مفاجأة جديدة حول علاقته بالنادي الأهلي، بعدما أكد أن بابه مفتوح للتعاون مع النادي الأهلي بشرط واحد عدم التعامل مع الإدارة الحالية للنادي. وقال آل الشيخ خلال اللقاء التلفزيوني مع مهيب عبدالهادي في برنامج اللعيب عبر قناة إم "بي سي مصر":" أنا مشجع أهلاوي ومحب للنادي واشاهد مباريات الفريق مع حسام البدري، والجميع يعلم أن مشكلتي مع طرف مُعين".

وأضاف آل الشيخ:" حزين مما حدث من جانب جماهير الأهلي في المدرجات خلال الفترة الماضية، وواضح أنه يوجد تأييد من جانب البعض لما يحدث من جانبهم".وعن موقف الفريق من استكمال مباريات الدور الثاني علق قائلاً:" موقفنا واضح لن نخوض مباراة الأهلي في الدور الثاني قبل أن يلعب الأهلي والزمالك في الدور الأول ولن أعترض



وأضاف آل الشيخ:" حزين مما حدث من جانب جماهير الأهلي في المدرجات خلال الفترة الماضية، وواضح أنه يوجد تأييد من جانب البعض لما يحدث من جانبهم".

وعن موقف الفريق من استكمال مباريات الدور الثاني علق قائلاً:" موقفنا واضح لن نخوض مباراة الأهلي في الدور الثاني قبل أن يلعب الأهلي والزمالك في الدور الأول ولن أعترض على قرار اتحاد الكرة باستبدال مباراة الدوري بلقاء كاس مصر ".

وواصل: "هذا الحل هو الأفضل للجميع ولن نغير جدول ترتيب مباريات الأهلي أيضا، رفض المقترح يعني حالة من عدم التعاون ومحاولة تخريب الدوري".

وأتم آل الشيخ: "مع احترامي لكل الأندية اللي أيده في المياه مش زي اللي ايده في النار، وأنا موافق على مقترح اتحاد الكرة بخوض مباراة الأهلي في كأس مصر بدلا من الدوري، وذلك تقديرا للظروف الاستثنائية وفرحتنا باستضافة مصر لكأس أمم إفريقيا 2019".

