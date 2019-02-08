شكرا لقرائتكم خبر عن نصف دستة لاعبين "ضد" الدكة فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ فكر الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى يتضح بشكل كبير، وهو ما ظهر فى مباريات الفريق الأحمر الأخيرة على المستوى المحلى أو الإفريقي، سواء على مستوى خطة اللعب أو على مستوى اللاعبين الذين سيعتمد عليهم لاسارتي بشكل أساسي.

لاسارتي يُفضل اللعب بطريقة 4/2/3/1 وهو ما جعله يفضل مجموعة معينة من اللاعبين تطبق فكره بشكل دقيق وتساهم بشكل واضح فى انتصارات الفريق الأحمر منذ تولى لاسارتي المسئولية، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين :

محمد الشناوى

يعتمد مارتن لاسارتي منذ قدومه لتدريب الأهلى على الحارس الدولى محمد الشناوى بشكل أساسي، ورفض لاسارتي الدفع بحارس أخر رغم تراجع أداء الشناوى فى أحد الفترات، وفضل استمرار الاستعانة به نظراً لثقته فى امكانياته، رغم وجود الحارس الدولي شريف اكرامي على دكة البدلاء.

على معلول

من أكثر اللاعبين الذين يحبهم مارتن لاسارتي وجهازه المعاون وهو ما أكده للإدارة الحمراء، مطالباً بتجديد عقده فى أسرع وقت لضمان استمراره داخل صفوف الفريق لمدة طويلة، ورغم تعاقد الأهلى مع محمود وحيد ووجود أيمن أشرف، إلا أن الجبهة اليسرى محجوزة بأسم علي معلول بالأهلى، فى الوقت الذى أصبح بديله محمود وحيد فى ظل الاعتماد على أيمن أشرف فى مركز المساك.

كريم نيدفيد

أكد كريم نيدفيد لاعب الأهلى الشاب أنه لم يكن الفتي المدلل لحسام البدرى المدير الفني السابق للأهلى فقط، ولكنه أيضاً واحد من افضل اللاعبين فى قناعات المدرب الحالي مارتن لاسارتي، وهو ما ظهر فى الاعتماد عليه فى مركز الدفندر وكذلك الظهير الأيمن والجناح، حيث يري لاسارتي أن تواجد كريم نيدفيد فى أي مركز داخل تشكيلة الأهلى أصبح أمر لا غنى عنه نظراً للمردود الفني والبدني الكبير الذى يقدمه اللاعب.

عمرو السولية

يمر عمرو السولية بواحدة من أفضل فتراته الكروية منذ قدوم مارتن لاسارتي، الذى نجح فى إعادة توظيفه بشكل كبير وطور كثيراً من أدائه الدفاعي والهجومي ليصبح ضامناً مكانه الأساسي فى التشكيلة الحمراء، رغم عودة حسام عاشور من الإصابة.

رمضان صبحي

يرى مارتن لاسارتي أن رمضان صبحي هو أفضل لاعبي الأهلى على الإطلاق، ويؤمن الخواجة بإمكانيات العفيجي القادم للأهلى على سبيل الإعارة من صفوف هيدرسيفيلد الأنجليزي، ويراهن لاسارتي عى قدرات رمضان صبحي خاصة الهجومية فى حسم المباريات خلال الفترة القادمة.

جونيور أجاي

أقنع النجييري جوةنيور أجاي مارتن لاسارتي تمام الإقتناع بقدراته الفنية، خاصة بعد حصوله على الفرصة فى مركز المهاجم الصريح، ونجح أجاي فى إحراز العديد من الأهداف ليؤكد على حسه التهديفي العالي ومهارته الكبيرة وهو الأمر الذى سيضع الجهاز الفني فى ورطة بعد عودة الثنائى مروان محسن ووليد أزارو من الإصابة لإختيار واحد منهم للمشاركة بشكل أساسي فى مركز المهاجم الصريح.