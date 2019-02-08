مدرب حراس المنتخب: الحضرى هيطلع من الملعب زى أبو سويلم فى فيلم الأرض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى عصام الحضري حارس النجوم بالمعجزة، مشيدا بعزيمته وإصراره الكبير على استكمال مسيرة النجاح. أضاف ناجى فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر،" الحضري حارس كبير ومش هيطلع من الملعب بسهولة مثل الفنان محمد أبو سويلم فى فيلم الأرض". يذكر أن الحضري أعلن مؤخرا العدول عن قرار الاعتزال الدولى وأنه تحت أمر المنتخب فى أى وقت وأن طموحه فى الفترة المقبلة يتمثل في أن يكون ضمن كتيبة الـ25 جنديا التى تشارك فى كأس الأمم الأفريقية 2019.

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