شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس السباحة يستقيل من اللجنة الأوليمبية.. ويغادر جروب "الواتس اب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول داخل اللجنة الأوليمبية المصرية، بأن ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحة وعضو اللجنة الأوليمبية ، تقدم باستقالته من اللجنة اعتراضاً علي بعض القرارات .

وأكد المصدر، أن ياسر ادريس تقدم باستقالته اعتراضا على سفر علاء جبر نائب رئيس اللجنة الاوليمبية المصرية الي الجمعية العمومية لمجلس التضامن الاسلامي لاختيار رئيس جديد للمجلس في شهر ابريل المقبل .

وأضاف المصدر ، أن رئيس اتحاد السباحة بعد ما أبدي اعتراضه علي سفر نائب رئيس اللجنة الأوليمبية قام بتقديم استقالته علي جروب الواتس اب الخاص بمجلس اللجنة الأوليمبية وبعدها قام بمغادرة الجروب .