شكرا لقرائتكم خبر عن تركى آل الشيخ فى زيارة مرتضى منصور: تواجدى ردا للجميل.. والرجال معادن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، بالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي بيراميدز.

وقال مرتضى منصور، "لو قعدنا نستقبل أبو ناصر ١٠٠ سنة في بيوتنا لن نرد 5٪؜ من استقباله لنا في السعودية بكل زيارة وهو ليس محب لمرتضي منصور فهو محب وعاشق لمصر".

كما قال منصور في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك ، خلال زيارة تركي آل الشيخ:"أبو ناصر وقف بجواري كثيرا خاصة عندما صدر قرار الكاف ضدي ويوجد أندية بمصر لم تتحدث ونشكره علي دعمه المعنوي قبل المادي لنادي الزمالك وعندما استفسر اليوم عن ماذا ما يحتاجه الزمالك قولنا له احنا ناس بنفهم الأصول ونشكرك علي الماضي".

فيما أشاد المستشار تركي آل الشيخ بحفاوة استقباله، وقال إن الرجال معادن وسيصدر نادي بيراميدز بيانا عبر متحدثه الرسمي أحمد عفيفي بشأن الزيارة.