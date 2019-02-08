تركي آل الشيخ يستبعد فوز الأهلى بالدورى.. فيديو

عمر سلامة
قال المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية و مالك نادى بيراميدز إن الدورى هذا العام محصور بين الزمالك و بيراميدز.
وأضاف تركى فى تصريحات تلفزيونية بأنه إذا تم ترتيب مباريات الدورى بشكل منظم ومرتب فسوف يكون الزمالك الأقرب للدورى.
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