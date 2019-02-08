تركي آل الشيخ يستبعد فوز الأهلى بالدورى.. فيديو

عمر سلامة

قال المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية و مالك نادى بيراميدز إن الدورى هذا العام محصور بين الزمالك و بيراميدز.

وأضاف تركى فى تصريحات تلفزيونية بأنه إذا تم ترتيب مباريات الدورى بشكل منظم ومرتب فسوف يكون الزمالك الأقرب للدورى.