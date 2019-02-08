المقاصة: الأندية اتفقت على استكمال الدوري خلال اجتماع الجبلاية .. فيديو

محمد رشاد

أكد محمد عبدالسلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، أن اجتماع الأندية مع مجلس اتحاد الكرة شهد تكاتف وتعاون الأندية لاستكمال الدوري لنهايته دون إيقاف واستكمال مسابقة كأس مصر في ظل تنظيم كأس أمم أفريقيا.

وأضاف عبدالسلام، فى تصريحاته لقناة أون سبورت، أن توقيت المباريات من الممكن أن يأتي على حساب الأندية، لكن جميع الأندية لديها استعداد للتضحيات للوصول للهدف الأسمى وهو بطولة الأمم الأفريقية.

وأوضح رئيس المقاصة، أن ناديه لديه استعداد المشاركة بأي شيء لإنجاح بطولة كأس الأمم الأفريقية، لأنها في النهاية صورة مصر بأكملها وليس...