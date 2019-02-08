رئيس اتحاد اليد: لا أمانع من تجنيس المنتخبات للاعبين لكن بشروط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال هشام نصر رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، إن ظاهرة التجنيس موجودة في معظم منتخبات العالم، موضحًا أن شروطه هو أن يكون اللاعب اتولد في هذه البلد وعاش فيها أكثر من 15 سنة.

وأكد "نصر"، خلال حواره ببرنامج آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار" تقديم الإعلامي تامر أمين، مساء الخميس، أنه لا يمانع من تجنيس بعض المنتخبات للاعبين، نافيًا أن مصر مصر لم ولن يكون بها أى لاعب مجنس على مر التاريخ

واختتم رئيس مجلس ادارة اتحاد كرة اليد قائلًا: "فيه حاجة اسمها أنا مصر وفيه تحية علم".