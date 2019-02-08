عماد متعب: "كان مستحيل أروح للزمالك بعد الأهلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – سحر عزام:

قال عماد متعب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، إنه كان من المستحيل بالنسبة له اللعب في نادي الزمالك بعد قراره الرحيل عن النادي الأهلي.

وأضاف "متعب" خلال لقائه ببرنامج "معكم مع منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الخميس: "كابتن حسام البدري قام بالواجب وقعدني في البيت، وأنا مكنتش واخد فرصتي في اللعب في النادي الأهلي فسافرت للسعودية، ونجحت في نادي التعاون السعودي من الناحية البدنية.

وتابع: "زعلي من حسام البدري إنه ماكنش صريح معايا، وقولت له لو مش محتاجني قولي واديني فرصتي للعب، ووعدني أكثر من مرة ولم ينفذ وعده وكان بيتلكك لي، وأنا كنت مستحيل أروح للزمالك بعد اللي شفته من جمهور الأهلي".

وأكد نجم النادي الأهلي السابق، أن قراره بالاعتزال جاء لصعوبة لعبه في نادي آخر في مصر بعد 23 عاما قضاها في الأهلي، لافتًا إلى أن زوجته يارا نعوم ملكة جمال مصر السابق تعرضت كثيرًا للظلم خلال لعبه حيث كان يتم تحميلها المسئولية في حال تحقيقه للخسارة.