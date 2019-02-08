رانييري: فولهام بحاجة إلى جنود أمام يونايتد

قال مدرب فولهام، كلاوديو رانييري، إن فريقه بحاجة إلى “جنود” لمساعدته في تفادي الهبوط بعد موسم واحد من عودته إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وأبلغ رانييري الصحافيين اليوم الخميس: “نعلم موقفنا وأنه صعب جداً، وأننا بحاجة إلى جنود لنقاتل حتى النهاية، نحن على للقتال، يجب علي تحفيز اللاعبين ونقل شعوري الإيجابي إليهم، اللعب على أرضنا أفضل من خارج ملعبنا، ومن المهم أن نحصل على نقاط ضد هذا الفريق”.
ويلعب يونايتد ضد باريس سان جيرمان ذهاب دور 16 بدوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، لكن رانييري لا يتوقع أن يؤثر هذا الأمر على منافسه باستاد كريفين كوتدج.
وقال: “الفرق الكبيرة معتادة على خوض كل مباراة على حدة، أعتقد أن يونايتد سيكون مركزا السبت قبل التفكير في باريس سان جيرمان، إنه يملك العديد من اللاعبين الرائعين، يجب علينا التركيز وأن نكون أقوياء ونظهر شخصيتنا خلال المباراة”.
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