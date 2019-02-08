تركي آل الشيخ يتحدث عن حظوظ بيراميدز في المنافسة بالدوري الممتاز

كتب - عادل أبو الفضل

تحدث تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز، عن فرص الفريق في المنافسة على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

وقال آل الشيخ في تصريحات لفضائية on sport: "منافسة بيراميدز على الدوري هذا

الموسم ستكون صعبة للغاية".

وأردف "أنا واقعي، وأرى أن فرصة المنافسة على الدوري صعبة للغاية، في ظل وجود فارق 12 نقطة بين الفريقين،

الأمر ليس مستحيلا ولكنه صعب، خاصة في ظل تألق الزمالك في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى تعادلنا معهم".

وواصل: "سنركز الفترة المقبلة على بناء الفريق بشكل أكبر وتحقيق نتائج جيدة، وصعوبة المنافسة لا تمنعنا من المطالبة بجدول عادل في الدوري الممتاز".