أشرف صبحي: الرياضة ليست في خطر.. وهناك تواصل مع كافة أطراف المنظومة

كتب - عادل أبو الفضل

نفى وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي وجود أي خطورة على الرياضة في مصر، خاصة في ظل الأحداث الجارية في كرة القدم.

وقال وزير الرياضة في تصريحات لفضائية on sport: "الدوري هذا الموسم قوي للغاية وهناك مستوى تنافسي

عالي، ومن بعد عام 2011 لم نشعر بأهمية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وأردف "سبب ما يجري حالياً هو قوة الدوري هذا الموسم، وخلال تلك الفترة أطالب اتحاد

الكرة بالعمل أكثر من ذلك من أجل الدوري الممتاز".

وعن زيارته للأهلي والزمالك أشار: "لقد رزت العديد من الأندية في مصر، والأهلي والزمالك لهم وقع كبير وأكون سعيد بزيارتهم".

وواصل: "وجود حالة من الشد والجذب بين الأندية محط اهتمام وزارة الرياضة، وهناك تواصل كامل مع كافة أطراف المنظومة الرياضية".