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أكد وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي، أن تنظيم مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، يعد تحديا كبيرا، مشددًا على القدرة على تنظيمها على أكمل وجه.
وقال صبحي في تصريحات لفضائية on sport "العمل يجري على قدموساق من أجل الإعداد لبطولة الامم الافريقية، وهناك عمل مستمر من جانب إتحاد الكرة واللجنة المنظمة".
وأردف "مقبلون على حدث كبير لا يخص الرياضة أو مسؤوليها فقط،
وواصل "مسؤولية الجماهير المصرية كبيرة، فبعد المشهد الإيجابي في بطولة 2006، أصبح لزامًا علينا أن يظهر الجمهور بصورة أكثر إيجابية في 2019".
وتابع "الجهات التنفيذية تعمل بجد ولا راحة قبل البطولة الإفريقية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة: نتمنى تكرار الصورة الإيجابية التي ظهرت في أمم إفريقيا 2006 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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