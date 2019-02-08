فالنسيا يعود بتعادل ثمين من أرض ريال بيتيس في كأس إسبانيا

عاد فالنسيا بتعادل ثمين في الرمق الأخير من أرض ريال بيتيس 2-2 في ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم الخميس.



وكان بيتيس الذي يخوض هذا الدور للمرة الأولى منذ ان توج بطلا لهذه المسابقة عام 2005، في طريقه الى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدفين نظيفين عن طريق لورين مورون مستغلا ركلة ركنية (45) والمخضرم يواكيم (37 عاما) مباشرة من ركلة ركنية بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو للتأكد من تخطي الكرة خط المرمى (54)، لكن فالنسيا رد بهدفين عن طريق الروسي دينيس تشيريشيف (70) والفرنسي كيفن غاميرو مستغلا تمريرة عرضية زاحفة من رودريغو (90 +2).



وكانت المباراة الأولى في هذا الدور بين الغريمين التقليدين للكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد انتهت بتعادل الفريقين 1-1 في ملعب كامب نو الأربعاء.



وتقام مباراتا الذهاب يومي 27 و28 الحالي.