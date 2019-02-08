رياضة | رسميا .. محمد عامر يرحل عن تدريب جمهورية شبين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا .. محمد عامر يرحل عن تدريب جمهورية شبين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام محمد عامر المدير الفني لفربق جمهورية شبين، بالاعتذار لمجلس إدارة فريقه عن عدم استكمال المهمة خلال منافسات دوري القسم الثاني عقب الخسارة من فريق الزرقا بالجولة السابعة عشر لمنافسات المجموعة الثانية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس إدارة نادي جمهورية شبين، مساء الجمعة، لاختيار جهاز فني جديد، حيث يعد ياسر رضوان وهشام زكريا أبرز المرشحين لخلافة عامر.

وكان عامر قد تولى مسؤلية تدريب الفريق المنوفي مطلع الموسم الحالي، مقابل 70 ألف جنيه شهريا، قبل أن يرحل برفقة الجهاز المعاون الذي كان يضم أسامة حموده وأحمد جمعة، ومدرب الحراس السيد المليجي.

ويحتل فريق جمهورية شبين المركز السابع برصيد 21 نقطة، قبل 9 جولات على ختام الموسم الحالي.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 36 نقطة

2- الترسانة 34 نقطة

3- القناه 33 نقطة

4- كوكاكولا 32 نقطة

5- اف سي مصر 31 نقطة

6- المريخ 24 نقطة

7- ج شبين 21 نقطة

8- النصر 21 نقطة

9- الشمس 19 نقطة

10- الزرقا 19 نقطة

11- منتخب السويس 18 نقطة

12- بورتو 17 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 3 نقاط