رياضة | ستانلي يوضح سبب رحيله عن الزمالك وموقفه من العودة لمصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ستانلي يوضح سبب رحيله عن الزمالك وموقفه من العودة لمصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ستانلي أوهاوتشي مهاجم عجمان الإماراتي الحالي والزمالك السابق عن موقفه من العودة لمصر مجددًا.

وقال "ستانلي" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية أون سبورت: "تجربتي مع الزمالك كانت ممتعة، وكنت أول مرة ألعب ضمن صفوف نادي جماهيري يبحث عن تحقيق البطولات".

وأضاف: " لم أرحل عن الزمالك بسبب راتبي، ولم يكن هناك مشاكل مالية".

وتابع: " رحلت عن الزمالك بسبب كرة القدم، التي قد تدفع بك لخوض تجربة وأجواء جديدة واكتساب خبرات، خاصة وأن اللعب للزمالك يتطلب منك بذل جهد وطاقة كبير من أجل حصد البطولات واسعاد الجمهور".

وواصل: " في بداية مسيرتي في مصر لعبت ضمن صفوف وادي دجلة وهو يشبه عجمان والقادسية السعودي هي اندية جيدة ولكن طموحاتها ليست كبيرة، واللعب دائمًا في الأندية المصرية بعيدًا عن الأهلي والزمالك يكون من أجل الانضمام للقطبين أو الاحتراف الأوروبي".

وأتم تصريحاته : " العودة لمصر مجددًا؟ .. اتابع الدوري المصري والبطولة تطورت كثيرًا واصبحت أكثر قوة، ولكنني سوف ا ستمر هنا موسم أو اثنين، وبعدها سأفكر في الانتقال لدولة أخري وكل شيئ وارد في كرة القدم".