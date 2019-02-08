رياضة | عاجل.. وزير الرياضة يكشف عن مفأجاة بشأن أزمة رئيسي الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وزير الرياضة يكشف عن مفأجاة بشأن أزمة رئيسي الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن جهوده في احتواء الأزمة بين رئيسي الأهلي والزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وقال " صبحي" في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت: "هناك قنوات مفتوحة مع الأندية والمؤسسات الرياضية، لم أترك محافظة أو ناد إلا وتواصلت معه، وكذلك هناك تواصل مع رئيسي الأهلي والزمالك وهاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة من أجل مصر".

وواصل: " قوة منافسة الدوري الممتاز تجعل كل طرف يسعي لأن يكون قوي وذلك ينعكس علي الكرة المصري وهذا هو المطلوب".

وتابع: " تحدي تنظيم بطولة أمم إفريقيا خلال 3 أشهر فقط تحد كبير و"مصر قدها" ".

وواصل: " العمل في الاستادات التي ستستضيف بطولة أمم إفريقيا يعمل بشكل جيد، كذلك في استاد القاهرة الدولي و"قريب إلي قلبي" وحاجة عظيمة لمصر".

وأردف: " الرياضة المصرية ليست في خطر، والرياضة مش كرة قدم فقط، ولكن هناك الكثير من الألعاب تتفوق فيها مصر".

وأضاف: " دوري الموسم الحالي وقوته سبب ما يجري حاليًا، وقوة الدوري سوف تنعكس على مستوي الكرة المصرية عمومًا وعلي اللاعبين المحليين وسيكون لها مردود بخصوص المحترفين وعلي رأسهم محمد صلاح".

وعن زيارته للأهلي والزمالك قال: " تأتي في إطار خطتي لزيارة الأندية الشعبية في جميع أنحاء مصر".