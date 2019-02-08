رياضة | مستقبل "شورله" في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستقبل "شورله" في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية، أن مستقبل النجم الدولي الألماني أندريه شورله، سيكون معلقًا بمصير فريقه الحالي فولهام الإنجليزي.

وأفادت مجلة "كيكر" الألمانية، أنه سيعود أندريه شورله إلى ناديه السابق بوروسيا دورتموند الألماني، خلال هذا الصيف إذا هبط فولهام من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الجدير بالذكر أن الاتفاقيه التي أبرمها المسؤولين الألمان لمدة عامين مع نادي فولهام، وأنه سيتم إيقافها إذا هبط النادي الإنجليزي.