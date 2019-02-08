رياضة | نابولي يطلب مبلغ خرافي نظير التخلي عن مهاجمه لـ ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يطلب مبلغ خرافي نظير التخلي عن مهاجمه لـ ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت اقرير صحفية إيطالية، أن نادي ليفربول الإنجليزي، يستهدف تدعيم خط هجومه، عن طريق جلب مهاجم من العيار الثقيل، ليسد النقص الذي يحدث إذا انخفض مستوى البرزيلي روبرتو فيرمينو.

ووفقًأ لما ذكره موقع "فوت ميركاتو" الإيطالي، فقد قدم نادي ليفربول مبلغ يصل إلى 70 مليون يورو للتوقيع مع مهاجم نابولي الإيطالي، لورينزو إنسيني.

ولكن رفض نادي الجنوب إيطالي هذا المبلغ، حيث يريد الحصول على مبلغ 150 مليون يورو على الأقل، نظير التخلي عن المهاجم الدولي المتألق.