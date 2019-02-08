رياضة | الإسماعيلي يواجه الشرقية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يواجه الشرقية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجة الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى نظيرة الشرقية ، يوم الاثنين القادم فى تمام الرابعة عصرا على ملعب ستاد الاسماعيلية ضمن تحضيرات الفريق للقاء نجوم المستقبل فى الاسبوع الثانى والعشرون من مسابقة الدورى العام .

وكان الفريق قد تعادل مساء اليوم سلبيا أمام مضيفه مصر المقاصة فى اللقاء الذى جمعهما ضمن منافسات الجولة الـــ21 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

يذكر ان الجهاز الفنى قد منح لاعبيه راحة سلبية قصيرة لمدة 48 ساعة قبل الاستعداد للقاء النجوم.