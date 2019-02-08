انت الان تتابع حشود واستقبال حافل لتركي آل الشيخ في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٧ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

وسط حشود من أعضاء نادي الزمالك أقام مجلس إدارة النادي استقبالًا حافلًا للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي بيراميدز خلال زيارته مقر نادي الزمالك، مساء اليوم الخميس، بصفته رئيسا للاتحاد العربي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء وأعضاء المجلس. واستقبل أعضاء نادي الزمالك تركي آل الشيخ بهتافات حارة، كما قامت إدارة العلاقات العامة بالقلعة البيضاء بمفاجأة رئيس الاتحاد العربي بإذاعة أغنية خاصة لتركي آل في الإذاعة الداخلية للنادي بعنوان "بنحبك يا أبو ناصر يا آل الشيخ".

وكان تركي آل الشيخ قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن زيارته نادي الزمالك، حيث كتب: "حزور نادي الزمالك إن شاء الله يوم الخميس أو الجمعة القادمين بصفتي رئيس الاتحاد العربي وسألتقي بأخي المستشار مرتضى منصور المحترم وأعضاء الإدارة والنادي الكرام". الجدير