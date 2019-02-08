انت الان تتابع تركي آل شيخ لرئيس الزمالك: الرجال معادن (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ ص

كشف المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومالك نادي بيراميدز، عن ان هناك بيانًأ رسميًا سيصدر عنه خلال الساعاتلا القادمة بنتائج زيارته للقلعة البيضاء. وتحدث آل شيخ خلال الجلسة التي جمعته مع رئيس الزمالك في منزل الأخير، عن حفاوة الاستقبال ووقوفه مع رئيس الزمالك في أزمته مع الكاف، قائلًا: أنا وقفت بلدي ومع صاحبي وساندت نادي كبير ووجدت رد الجميل وحفاوة أكثر مما استحق والرجال معادن".?

ووجه مالك نادي بيراميدز شكره لرئيس نادي الزمالك وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء النادي، على حفاوة الاستقبال والترحيب به خلال زيارته لمقر النادي مساء الخميس. في المقابل قال رئيس الزمالك إن تركي آل شيخ عاشق لمصر وله مواقف كثيرة تؤكد على ذلك كما وجه له الشكر على مساندته له في أزمته مع الكاف في الوقت الذي لم