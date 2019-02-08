الامارات | سعيد أحمد.. يعشق الشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد أحمد.. يعشق الشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف لاعب شباب الأهلي سعيد أحمد عن عشقه للعبة الشطرنج، ونشر صورة له على حسابه الشخصي في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو «إنستغرام»، أثناء خوضه مباراة في الشطرنج، مؤكداً حبه لهذه اللعبة، وحرصه على ممارستها في الأوقات التي لا يرتبط فيها بتدريبات ومباريات مع الفريق. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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