الامارات | 5 أندية إماراتية والريال وبرشلونة في كأس دبي للقارات تحت 13 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية إماراتية والريال وبرشلونة في كأس دبي للقارات تحت 13 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن تفاصيل النسخة الثالثة من بطولة كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة، الأكبر من نوعها من حيث تنوّع وأسماء الفرق المشاركة فيها، التي تقام من 14 إلى 16 الجاري في مدينة دبي الرياضية، بمشاركة 300 لاعب من 20 فريقاً من مختلف القارات، في مقدمتهم ريال مدريد، برشلونة، يوفنتوس، تشيلسي، سيلتا فيجو، بورتو، والأهلي المصري، إضافة إلى حمسة أندية تمثل الدولة هي: النصر، الوصل، شباب الأهلي، العين والوحدة، تتنافس في 53 مباراة.

جاء ذلك، خلال المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مقر المجلس، صباح أمس، بحضور أمين عام المجلس، سعيد حارب، ونجمي الكرة الإسبانية لاعب برشلونة سابقاً، كارليس بويول، وكذلك لاعب ريال مدريد السابق، ميشيل سلغادو.

وستقام المباريات من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً كل يوم، حيث تقام كل مباراتين في وقت واحد، ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية لكأس السوبر في الساعة الثامنة والنصف مساء 16 الجاري.