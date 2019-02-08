الامارات | الوصل «عقدة تاريخية» أمام الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الوصل «عقدة تاريخية» أمام الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الوصل فاز على الفجيرة في ذهاب الدوري بسداسية. الإمارات اليوم

يسعى فريق الوصل، اليوم، إلى استغلال تفوقه التاريخي على فريق الفجيرة من أجل ضمان مقعد في نصف نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، وذلك حين يتواجهان الساعة الثامنة مساءً على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة في افتتاح دور الثمانية.

وحقق «الإمبراطور» الفوز في جميع المباريات التي جمعته مع «الذئاب» في المسابقات كافة.

والتقى الفريقان بواقع 10 مرات، حقق فيها الوصل الفوز في تسع مناسبات بالدوري، ومرة واحدة في مسابقة كأس الاتحاد، بينما أحرز «الفهود» 35 هدفاً في مرمى الفجيرة، مقابل 10 أهداف لـ«الذئاب». وشهدت مباراة الفريقين في الموسم الحالي في الدوري فوز «الإمبراطور» بنتيجة كبيرة، بستة أهداف مقابل ثلاثة، في الدور الأول على استاد زعبيل، في مباراة تقاسم فيها الثنائي البرازيلي فابيو ليما وكايو كانيدو السداسية.

وتأهل الوصل إلى ربع النهائي، بعد تفوقه على حامل اللقب العين بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بينما فاز الفجيرة على عجمان بهدف دون رد، إذ يخوض «الإمبراطور» المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفريق أول فوز له خارج ملعبه في دوري الخليج العربي، بعدما تغلب على دبا الفجيرة بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ14، بينما بدأ «الذئاب» مشواره في الدور الثاني بالخسارة بنتيجة كبيرة أمام بني ياس بأربعة أهداف دون رد.

ويسعى «الأصفر» إلى التمسك بحظوظه في تحقيق أول لقب محلي منذ 12 عاماً، إذ تعد بطولة الكأس الفرصة الأخيرة للوصل في الموسم الحالي، بعدما ودع كأس الخليج العربي أمام النصر، بينما ابتعد تماماً عن المنافسة على لقب الدوري، وستكون الفرصة كبيرة أمامه لتكرار سيناريو الموسم الماضي عندما تأهل إلى النهائي قبل أن يخسر أمام العين.

ويعد وجود المدرب الروماني لورينت ريجيكامب دافعاً معنوياً جيداً للاعبين، خصوصاً أنه سبق له الفوز بلقب الكأس مع الوحدة، في موسم 2016-2017، كما أنه حقق الفوز مع «العنابي» بلقب كأس الخليج العربي على حساب الوصل، الموسم الماضي، إذ إن الروماني لديه خبرة كبيرة في التعامل مع مباريات الكؤوس التي تقام بنظام خروج المغلوب.

في المقابل، يخوض الفجيرة المباراة وتركيزه الأكبر على الدوري، بعدما تراجع إلى المركز 12 في الترتيب، لكن في الوقت نفسه يأمل الفجيرة أن يكرر أفضل إنجازاته في بطولة الكأس، عندما تأهل إلى نصف النهائي في موسم 2006-2007، وخسر أمام العين بهدف دون رد، والمفارقة أن هذه البطولة كانت آخر لقب يحققه الوصل في مسابقة الكأس.

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- «الإمبراطور» حقق الفوز في جميع المباريات

التي جمعته مع «الذئاب» في المسابقات كافة،

ولم يسبق للفجيرة تحقيق الفوز أو التعادل

في أي مباراة.