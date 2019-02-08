شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ: شكرًا للزمالك.. والرجال «معادن» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية شكره لمجلس إدارة نادي الزمالك على حفاوة الاستقبال والترحيب به خلال زيارته لمقر النادي اليوم.. موضحا أن الرجال معادن. وأضاف آل الشيخ أن هناك بيانا سيصدر بنتائج زيارته لنادي الزمالك. وقام آل الشيخ بزيارة مساء اليوم الخميس لنادي الزمالك حيث استقبله رئيس نادي الزمالك، وافتتح المبنى الاجتماعي الجديد بالنادي وتفقد المسجد الجديد وبعض المنشآت الجديدة بالنادي.

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