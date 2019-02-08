شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُهدي وزير الشباب والرياضة «درع النادي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص مراد عاصم، المدير الفني لفرق الكاراتيه بالنادي الأهلي، على إهداء درع الأهلي إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على هامش افتتاح صالة الكاراتيه الجديدة بمقر النادي بالجزيرة، والذي أقيم مساء اليوم، الخميس، في حضور مجلس الإدارة.

وقام «عاصم» بتوجيه الشكر للوزير الشباب والرياضة على حضوره فعاليات افتتاح صالة الكاراتيه الجديدة بمقر النادي بالجزيرة.

كما قام «عاصم» بإهداء مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، درع أسرة الكاراتيه بالنادي، تقديرا للجهود المبذولة في تطوير اللعبة وإنشاء الصالة الجديدة.