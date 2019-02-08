دورتموند يسعى لضم النجم الألماني من مانشستر سيتي

يسعى النادي الالماني بوروسيا دورتموند ، تدعيم صفوفه بصفقة جديدة من نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي في الصيف المقبل.

وأشارت صحيفة "صن"، أن بوروسيا دورتموند يستهدف ضم الألماني إلكاي جوندوجان، لاعب مانشستر سيتي، والذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأوضحت إلى أن اللاعب حتى الآن لم يحدد مستقبله، خاصة أن مفاوضات تجديد عقده مع مانشستر سيتي تسير ببطء شديد.

ويعد راتب النجم الألماني، أكبر عائق أمام عودته إلى دورتموند، حيث يحصل إلكاي جوندوجان على 120 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وسبق أن لعب جوندوجان ضمن صفوف بوروسيا دورتموند من 2011 وحتى 2016، وحقق معه لقب الدوري الألماني مرة واحدة، بالإضافة إلى الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013