أبرز العناوين التي جاءت في صدر الصحف الأوروبية

أتينا لكم بأبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الألمانية أو الإنجليزية أو الإيطالية أو الأسبانية أو الفرنسية.

الصحافة الإنجليزية

إندبيندنت

كوتينيو يسهل انتقال هازارد لريال مدريد

قد يساهم برشلونة في صفقة انتقال هازارد إلى ريال مدريد لو وافق على العرض المتوقع من تشيلسي لشراء كوتينيو الصيف المقبل.

ويسعى تشيلسي لضم لاعب ليفربول السابق من الفريق الكتالوني ليكون بديلاً لهازارد الذي أصبح على وشك الانتقال إلى ريال مدريد الصيف القادم.

ليفربول إيكو

الشرطة تتدخل

تدخلت الشرطة الإنجليزية للتحقيق في واقعة العنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح وذلك خلال مواجهة ليفربول ووست هام في البريميرليج التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

الشرطة نشرت بياناً أكدت فيه أن التحقيقات لا زالت جارية، نافيةً القبض على أي مشجع حتى الآن، وناشدت من يشاهد مثل هذه السلوكيات غير اللائقة الإبلاغ فوراً.

ذا صن

كلوب مهدد بالإيقاف

أصبح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول مهدداً بالإيقاف بسبب موقف غير لائق مع كيفن فريند حكم مواجهة فريقه ضد وست هام.

كلوب وصف الحكم بـ"المتغطرس" بسبب رفضه الحديث مع مدرب ليفربول بعد المباراة، ليصبح مدرب الريدز مهدداً بالإيقاف، نظراً لأن لوائح الاتحاد الإنجليزي تقضي بذلك.

ديلي ميل

رهان في مانشستر

كشف اللاعب جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد عن رهان بينه وبين زميله في الفريق ماركوس راشفورد بشأن تسجيل الأهداف وصناعتها.

ورفض لينجارد الكشف عن الأرقام التي يتراهن عليها الثنائي، مشيراً إلى أن الهدف من الرهان هو زيادة الدوافع والحماس لكليهما.

الصحافة الإسبانية

آس

"زيدان أكثر إبهارًا من ميسي ورونالدو"

يرى باستيان شفاينشتايجر لاعب منتخب ألمانيا السابق، أن زين الدين زيدان لاعب فرنسا السابق أكثر إبهارًا من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وذلك على مستوى المواجهات المباشرة التي جمعته مع اللاعبين الثلاث.

وقال شفاينشتايجر أن ميسي ورونالدو عظماء، لكنه استطاع دائمًا أن يفوز عليهما على مستوى النادي والمنتخب، لكنه عندما لعب أمام زيدان في 2003 شاهد كيف تمكن من تحقيق الفوز لريال مدريد في 5 دقائق فقط، وانبهر من تحركاته ولمساته للكرة.

الريال يترك برشلونة حيًا

عجز ريال مدريد عن تحقيق فوز كان متاحًا خلال المباراة التي أقيمت أمام برشلونة في كلاسيكو ذهاب نصف نهائي كأس الملك، بالرغم من السيطرة على أجواء اللقاء خلال الشوط الأول منه.

واستطاع لوكاس فاسكيز أن يتقدم لصالح ريال مدريد، قبل أن يتعادل مالكوم، لتبقى كل الحظوظ متاحة أمام برشلونة في لقاء العودة الذي سيقام في سانتياجو برنابيو.

سبورت

راموس ترك الكرة تدخل شباك الريال

ترك سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الكرة تحتضن شباك فريقه خلال مباراة نصف نهائي كأس ملك إسبانيا دون أن يقوم بمحاولة إيقافه.

رفع راموس يديه في الهواء ووقف لمشاهدة الكرة تعرف الطريق نحو شباك فريقه ظنًا منه بأن الكرة ستخرج إلى ضربة مرمى، لكنه فوجئ بها في شباك الفريق.

موندو ديبورتيفو

لا أحد يشبه ميسي

صرح جون توشاك المدير الفني الأسبق لريال مدريد بأنه لم يشاهد على مدار عمره البالغ 70 عامًا أي لاعب يشبه ليونيل ميسي، وأنه في مكانة وحده، ويأتي من بعده الجميع.

وقال توشاك أن ميسي يفعل أشياء تشبه البلاستيشن "عندما تراه يلعب كرة القدم تشعر وكأنه ترغب في الضحك، أنا أحب كل ما يفعله بالكرة سواء داخل الملعب أو خارجه".

الصحافة الفرنسية

لوباريسيان

موقف فيراتي

لا يرغب باريس سان جيرمان الفرنسي، في التعجل بشأن عودة ماركو فيراتي لاعب وسط الفريق والمشاركة في المباريات حتى لا تعاوده الإصابة من جديد، حيث كان غائبا منذ 19 يناير.

وأصبح أمام سان جيرمان فرصة مباراة واحدة لاستعادة فيراتي، قبل المواجهة المرتقبة مع باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا.

فرانس فوتبول

رئيس كارديف يوضح

تحدث رئيس كارديف سيتي، عن ضرورة اظهار الاحترام والتقدير لعائلة اللاعب الأرجنتيني سالا، الذي فٌقد في حادث الطائرة، ولم يتم العثور على جثته بعد.

وأشار رئيس كارديف، الى أنه لا يريد الحديث عن تلك الأمور في الوقت الحالي، وأنه لا يوجد أي تصريح بشأن رفض دفع الأموال، وأن الأمر سيتم في الوقت المناسب.

ورفض رئيس كارديف التعقيب على موقف نادي نانت الفرنسي الذي طالب مؤخرا النادي الإنجليزي بأموال صفقة اللاعب الأرجنتيني.

الصحافة الألمانية

سبورت بيلد

ريبيري يسير على نهج روبن

أشارت الصحيفة الى أن الفرنسي فرانك ريبيري، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، حسم مصيره مع الفريق، وقرر الرحيل عن النادي نهاية الصيف المقبل.

وقال حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي، "من المحتمل أن يقضي ريبيري آخر مواسمه مع الفريق"، وبالتالي يسير على خطى الهولندي روبن الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

رئيس دورتموند يحسم موقفه من عقد فافر

أكد هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني أنه الفترة المقبلة بالتأكيد سوف تشهد محادثات مع المدرب السويسري لوسيان فافر، بشأن تمديد عقده مع الفريق.

وصرح قائلا المنطقي أننا سنعقد محادثات لاحقًا مع فافر بشأن تمديد التعاقد، لأنه يقوم بالفعل بعمل جيد، الشراكة بيننا ممتازة، لهذا نرغب في استمرارها لوقت أطول".

مطالبات لرئيس الفيفا بالشفافية

طالب راينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ، السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي (يويفا) ، وذلك قبيل إعادة انتخابه عضوا بمجلس الفيفا.

وصرح قائلا "سأكون مسرورا إن استطعنا التوصل إلى تعاون بناء بين الفيفا واليويفا. وهذا يتطلب بالطبع أيضا الشفافية ومراعاة مصالح أوروبا من قبل الفيفا."