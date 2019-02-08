إلغاء المؤتمر الصحفي من داخل الزمالك بسبب ارتباطات تركي آل الشيخ

قامت إدارة نادي الزمالك بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي كان مقرراً إقامته بحضور تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس هيئة الترفيه في السعودية.

وجاء سبب الإلغاء نظراً لارتباطات رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم التي منعته من الاستمرار لفترة أطول لحضور وقائع المؤتمر الصحفي وإلقاء كلمة للإعلام.

وكان تركي آل الشيخ تخلف عن الحضور في الموعد الأول المقرر لزيارة نادي الزمالك، قبل أن يعلن توجهه إلى قلعة ميت عقبة مساء الخميس وسط حشد كبير من أعضاء ومسئولي الزمالك.

رئيس نادي الزمالك كان قد أعلن إقامة مؤتمر صحفي بحضوره مع تركي آل الشيخ بمناسبة افتتاح المبنى الاجتماعي الجديد الذي يحمل اسم المستشار السعودي.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أعلن تضامنه مع بيان نادي بيراميدز المملوك لتركي آل الشيخ بشأن ضرورة خوض النادي الأهلي مبارياته المؤجلة قبل استئناف المسابقة.