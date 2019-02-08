النجم الالماني يطلب من رونالدو التتويج بدوري أبطال أروبا

يرغب نجم وسط يوفنتوس، في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا برفقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الموسم الجاري، بعدما خسر اللقب ضده في الموسم الماضي.

وخسر الألماني إيمري تشان، لاعب ليفربول السابق ويوفنتوس الحالي، لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، بعدما لعب برفقة الريدز أمام ريال مدريد، وخسر النهائي بنتيجة (3-1).

وقال تشان في تصريحات بحسب موقع "كالتشيو ميركاتو": "أمر رائع أن تلعب مع رونالدو، الجميع يود أن يكون معه في فريقه، إنه بطل على أرض الملعب ورجل لطيف للغاية، الجميع يتعلم منه".

وأضاف "في العام الماضي خسرت نهائي دوري أبطال أوروبا ضده، لكن هذا العام أريد الفوز به معه".

وحول أتلتيكو مدريد، خصم يوفنتوس المقبل في دور الـ16 بدوري الأبطال، صرح قائلاً: "سيكون الأمر صعبًا للغاية، هم أحد أقوى الخصوم. يصعب اللعب ضدهم، لكننا يوفنتوس وعلينا أن نؤمن بأنفسنا، الجماهير لا تستطيع الانتظار لكي ترانا نفوز باللقب".

وختم "لدينا أيضًا فرصة الفوز بالاسكوديتو للمرة الثامنة على التوالي، لكن ذلك صعب القيام به دائمًا، هناك الكثير من العمل الشاق وراء كل ذلك. الدوري الإيطالي هو هدفنا الأول، لكن بوضوح، هناك أيضًا دوري أبطال أوروبا"