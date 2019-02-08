موقع "clubworldranking": الزمالك يتفوق على الأهلي عالمياً

حقق فريق الزمالك خلال الموسم الجاري،نتائج إيجابية وإنعكست على الصعيدين المحلي والقاري، علي ترتيب النادي الأبيض عالمياً، متفوقاً على منافسه التقليدي الأهلي.

وبحسب موقع "clubworldranking"، حل الزمالك في المركز الـ160 عالمياً بعدد نقاط 3518، ليتصدر الفرق المصرية، على لائحة التصنيف الشهري للأندية.

وجاء الأهلي في المركز الثاني محلياً والـ206 عالمياً بـ3061 نقطة، فيما قفز بيراميدز إلى الترتيب الثالث، على خلفية المردود اللافت للفريق المملوك للمستشار تركي آل الشيخ، بعدما حل في المركز الـ239 عالمياً بـ2720 نقطة.

واحتل مصر المقاصة المركز الرابع والـ270 عالمياً برصيد 2387 نقطة، قبل الإسماعيلي الذي تراجع إلى المرتبة الخامسة والـ286 على العالم بـ2276 نقطة.

وتصدر ريال مدريد الإسباني التصنيف الشهري للأندية، برصيد 16051 نقطة، متفوقاً على الغريم الأزلي برشلونة برصيد 14373 نقطة، فيما جاء ريفر بلات الأرجنتيني في المركز الثالث برصيد 13933 نقطة