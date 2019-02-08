يوفنتوس قريب من خطف هدف برشلونة

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن اقتراب نادي يوفنتوس الإيطالي من الحصول على خدمات اللاعب الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت نجم فريق آياكس أمستردام.

وكان اللاعب الشاب على رادار نادي برشلونة وقت التعاقد مع مواطنه وزميله في صفوف الفريق الهولندي فرينكي دي يونج.

وبحسب ما ذكرته الصحيفة الإسبانية فإن دي ليخت بات هدفًا لفريق يوفنتوس الإيطالي لافتة إلى أن وكيله مينو رايولا سيجتمع مع مسئولي البيانكونيري خلال الفترة القليلة المقبلة.

النادي الإيطالي يسعى لتدعيم صفوفه بلاعب صغير السن خاصة وأن الأعمار السنية للاعب البيانكونيري مرتفعة (كيليلني 34 عام- برزالي 37 عام- كاسيرس 32).

جدير بالذكر أن يوفنتوس يتصدر حاليًا جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة.