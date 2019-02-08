بليجريني مدرب ويستهام يدافع عن محمد صلاح ضد العنصرية

علق المدرب التشيلي بيليجريني مدرب ويست هام ردا علي الهتافات العنصرية ضد النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي .

وقال : السلطات سوف تحدد أفضل طريقة للتعامل مع تلك التصرفات وإبعادها عن كرة القدم، وعن الأجواء الرائعة التي نعيشها في الدوري الانجليزي .

وأضاف :لا يجب أن نسمح بحدوث هذا الشيء، النادي يعلم كيف يدير الأمور، وأعلنوا رفضهم لمثل تلك التصرفات كانت مباراة رائعة في كرة القدم بحضور كامل من الجماهير داخل المدرجات.

وأختتم : الكل كان يستمتع بالمباراة، وتلك التصرفات الغبية يجب أن يتم معاقبتها في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن نادي وست هام الإنجليزي وشرطة لندن أصدرا بيانا بشأن العنصرية تجاه صلاحوجاء كالتالي :

"تم فتح التحقيق بشأن الواقعة ، نحن لا نتسامح أبدا مع أي سلوك عنيف أو عدائي، نحن فريق كرة قدم شامل، نحن بأي نوع من التفرقة، نرحب بجميع الجماهير في ملعب لندن، ولكن أي شخص يتم تحديده وهو يرتكب أي فعل مهين سيتم تحويله للشرطة وسيمنع من دخول الملعب مدى الحياة، لا مكان لمثل هذا السلوك في ملعبنا".