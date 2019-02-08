قائمة الأهلي أمام الحرس وعودة الشيخ وفتحي

قام المدير الفني للأهلي مارتن لاسارتي، بإعلان قائمة الفريق، استعدادًا للدخول في معسكر مغلق مساء، اليوم، لمواجهة حرس الحدود في السادسة مساء الغد، في الدوري الممتاز.
وضمّت القائمة 19 لاعبًا، هم: شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وحسام عاشور، وسعد سمير، ورامي ربيعة، وأيمن أشرف، وعلي معلول، ومحمود وحيد، وباسم علي، وإسلام محارب، وكريم نيدفيد، وحمدي فتحي، وصلاح محسن، وحسين الشحات، ورمضان صبحي، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، وجونيور أجاي، وجيرالدو.
ويغيب عن القائمة كل من مروان محسن ووليد أزارو وأحمد فتحي وعمرو جمال ومحمد هاني وعلي لطفي وصالح جمعة وأحمد حمودي
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