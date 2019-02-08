أحمد شوبير يحيي ذكرى شهداء جمهور الزمالك في الدفاع الجوي

حرص نائب رئيس اتحاد الكرة المصري أحمد شوبير، على إحياء ذكرى 20 مشجعًا لنادي الزمالك، الذين راحوا ضحية واقعة سميت إعلاميًا بـ"مذبحة الدفاع الجوي"، قبل 4 سنوات.

وقام شوبير بوضع صورة لجماهير الأهلي وهي تحمل لافتة "رحم الله العشرين.. في الجنة خالدين"، وبجوارها صورة أخرى لجماهير الزمالك وهي تحمل لافتة عليها رقم 74، وهو عدد ضحايا جمهور الأهلي في أحداث مجزرة بورسعيد.

وغرد شوبير، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلًا: "رحم الله العشرين في الجنة خالدين إن شاء الله".

وفقد الزمالك 20 مشجعًا من جماهيره في 8 فبراير من عام 2015، خارج أسوار ستاد الدفاع الجوي، قبل انطلاق مباراة الزمالك وإنبي، بالدوري المصري الممتاز.