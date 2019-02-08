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شكرا لقرائتكم تركى آل الشيخ يصدر بيان رسمى عن نتائج زيارة الزمالك ويؤكد: الرجال معادن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وجه المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية شكره لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي وذلك على حفاوة الاستقبال والترحيب به خلال زيارته لمقر النادي اليوم.. موضحا أن الرجال معادن، وذلك وفقاً للموقع الرسمي للزمالك.
وأضاف آل الشيخ أن هناك بيانا سيصدر بنتائج زيارته لنادي الزمالك.
وقام آل الشيخ بزيارة مساء اليوم الخميس لنادي الزمالك حيث استقبله المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وافتتح المبنى الاجتماعي الجديد بالنادي وتفقد المسجد الجديد وبعض المنشآت الجديدة بالنادي.
مرتضى مع تركي
مرتضى مع تركي
مرتضى مع تركي
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