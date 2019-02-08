شكرا لقرائتكم أخبالر كريستيانو رونالدو اليوم الخميس 7 / 2 / 2019 والدة الدون تعلق على اتهامه بالإغتصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مران يوفنتوس اليوم استعدادا لخوض مواجهة ساسولو يوم الأحد المقبل فى الدورى الإيطالى.

كريستيانو رونالدو ينشر صورته من مران يوفنتوس

نشر رونالدو على حسابه الرسمى على موقع التواصل الإجتماعى "تويتر" صورة له من مران يوفنتوس اليوم، وعلق عليها قائلا "الفريق الفائز" فى إشارة إلى تواجده فى الفريق الفائز فى تقسيمة مران اليوم.

ويتصدر رونالدو قائمة هدافى الدورى الإيطالى برصيد 17 هدفا فى أولى مواسمه مع اليوفى.



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والدة كريستيانو رونالدو تعلق على اتهامه بالاغتصاب

دخلت دولوريس أفييرو، والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لأول مرة على خط فضيحة الاغتصاب، التي تلاحق ابنها، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وقبل أشهر، أعيد فتح تحقيق في مدينة لاس فيجاس الأميركية بناء على تهمة اغتصاب وجهتها عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورجا (34 عاما) في حق رونالدو في حادثة تعود إلى 13 يونيو 2009.

ونقل المصدر عن والدة مهاجم يوفنتوس قولها "لدي الثقة الكاملة في ابني.. أعرفه جيدا"، مضيفة "كاثرين لم تذهب إلى غرفة ابني في الفندق للعب الورق".

وسابقا، عبرت أفييرو، التي تقضي حاليا معظم الأوقات في ماديرا بالبرتغال، عن دعمها لابنها، بنشرها صورة رونالدو على حساباتها في المواقع الاجتماعي، تحمل وسم "نحن معك".

وقالت معلّقة على الصورة "أريد أن أرى من يمتلك الشجاعة لوضع هذه الصورة على حسابه الشخصي لمدة أسبوع، من أجله ومن أجلنا ومن أجل البرتغال ومن أجل العدالة.. إنه يستحق ذلك".

وكانت شرطة ولاية نيفادا قد طلبت رسميا من السلطات الإيطالية الحصول على عينة من الحمض النووي للاعب ريال مدريد الإسباني السابق، في إطار التحقيق بتهمة اغتصاب مايورجا.

وينفى نجم يوفنتوس بشدة واقعة اغتصاب كاثرين قبل 9 سنوات، واصفا المزاعم التي ساقتها ضده بالأخبار المزيفة.

وقال محاميه في لاس فيغاس، في تصريح سابق، إن اللقاء الجنسي المُثار حوله الاتهام "كان بالتراضي".